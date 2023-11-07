Избивший певицу Алену Андерс жених предстал перед судом

В Пресненском районном суде Москвы состоялось первое заседание по делу об избиении певицы Алены Андерс. Об этом 7 ноября рассказал ИА Регнум.

Обвиняемым на процессе выступил жених певицы Зелимхан Хасбулатов. Ему вменяются в вину деяния, предусмотренные ч.1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

В суде молодой человек заявил, что отрицает свою вину в избиении певицы и «никому не позволит вытирать об себя ноги».

По данным обвинения, Андерс и Хасбулатов проводили вместе время в московской квартире 14 февраля. После этого 29-летняя девушка перестала выходить на связь. Когда ее матери все-таки удалось связаться с Хасбулатовым, тот заявил, что певица приболела. Женщина вызвала дочери скорую помощь, и ее в бессознательном состоянии доставили в больницу.

В дальнейшем Хасбулатов утверждал, что Андерс пострадала из-за упавшего зеркала. Ей диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, острую субдуральную гематому правой лобно-теменно-височной области. Певице провели срочную трепанацию черепа, из-за чего она на полтора месяца впала в кому. Очнувшись, Андерс заявила, что ее избил жених.

Ранее, 14 октября, полицейские в Москве задержали мужчину, плеснувшего кипяток в лицо девушке-бариста, нанеся ей термический ожог. После опроса очевидцев и изучения записей с камер видеонаблюдения правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Побои»).