Полиция задержала плеснувшего кипяток в лицо бариста москвича

Полицейские в Москве задержали мужчину, плеснувшего кипяток в лицо девушке-бариста. Об этом в субботу, 14 октября, сообщили в пресс-службе МВД России в Telegram-канале.

Сообщение о конфликте в кофейне в подземном переходе станции метро «Царицыно» поступило в правоохранительные органы во вторник, 10 октября. Было установлено, что мужчина из хулиганских побуждений облил кипятком работницу кофейни, нанеся ей термический ожог.

После опроса очевидцев и изучения записей с камер видеонаблюдения правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Побои»).

«В результате принятых мер 13 октября стражи правопорядка по подозрению в совершении это противоправного деяния задержали гражданина 1974 года рождения», — говорится в сообщении ведомства.

Расследование по данному делу продолжается.

В августе на Камчатке мужчина жестоко избил работницу местного кафе. Женщина была госпитализирована. Злоумышленником оказался 41-летний приезжий из Краснодарского края. Полиция задержала его. По факту произошедшего ведется проверка.