Мужчина жестоко избил женщину в кафе на Камчатке, полиция объявила его в розыск, информация об этом 16 августа поступила «Известиям».

По данным источника, инцидент произошел 15 августа в заведении в поселке Сокоч. Избиение сотрудницы кафе попало в объективы видеокамер наблюдения, установленных в кафе. Мужчина повалил пострадавшую на пол и начал ее бить, при этом его знакомые и сотрудники не пресекли противоправных действий. Мужчина даже схватился за нож, угрожая женщине расправой.

В региональном главке МВД подтвердили факт нападения и сообщили, что начата доследственная проверка.

«Личность подозреваемого установлена. В настоящее время принимаются меры по его задержанию», — добавили полицейские.

По предварительной информации, на пострадавшую напал повар, также работавший в кафе. Его разыскивают полицейские.

В конце июля в Липецкой области возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего жителя города Данкова, мужчину подозревают в избиении супруги до смерти. Вину в совершении преступления фигурант не признал, выдвинув версию о непричастности.