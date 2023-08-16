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Полиция на Камчатке задержала подозреваемого в избиении женщины в кафе

Полиция задержала подозреваемого в избиении работницы кафе на Камчатке
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Полиция задержала подозреваемого в избиении работницы кафе на Камчатке. Об этом в среду, 16 августа, проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полиция установила личность злоумышленника и задержала его.

«Им оказался 41-летний приезжий из Кранодарского края», — приводит слова Волк Telegram-канал «МВД Медиа».

Отмечается, что после нанесения телесных повреждений пострадавшей мужчина скрылся с места происшествия. Женщина была госпитализирована.

По факту произошедшего ведется проверка.

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Речь идет об инциденте, случившемся накануне, 15 августа, в заведении в поселке Сокоч Елизовского района Камчатского края. Избиение сотрудницы кафе попало в объективы видеокамер наблюдения, установленных в кафе. Мужчина повалил пострадавшую на пол и начал ее бить, при этом его знакомые и сотрудники не пресекли противоправных действий. Мужчина даже схватился за нож, угрожая женщине расправой.

По предварительной информации, на пострадавшую напал повар, также работавший в кафе.

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