Полиция на Камчатке задержала подозреваемого в избиении женщины в кафе
Полиция задержала подозреваемого в избиении работницы кафе на Камчатке. Об этом в среду, 16 августа, проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Полиция установила личность злоумышленника и задержала его.
«Им оказался 41-летний приезжий из Кранодарского края», — приводит слова Волк Telegram-канал «МВД Медиа».
Отмечается, что после нанесения телесных повреждений пострадавшей мужчина скрылся с места происшествия. Женщина была госпитализирована.
По факту произошедшего ведется проверка.
Речь идет об инциденте, случившемся накануне, 15 августа, в заведении в поселке Сокоч Елизовского района Камчатского края. Избиение сотрудницы кафе попало в объективы видеокамер наблюдения, установленных в кафе. Мужчина повалил пострадавшую на пол и начал ее бить, при этом его знакомые и сотрудники не пресекли противоправных действий. Мужчина даже схватился за нож, угрожая женщине расправой.
По предварительной информации, на пострадавшую напал повар, также работавший в кафе.