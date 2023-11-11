Реклама
Прямой эфир
Мир
Небензя сообщил о наличии у РФ обращений из-за отъема детей у украинцев в Европе
Мир
Армия Израиля сообщила о перемещении сотен тысяч жителей Газы на юг анклава
Мир
Эстонская военная разведка заявила о перехвате РФ инициативы в СВО
Общество
Правительство выделило 1,5 млрд рублей на туристический кластер в Кронштадте
Общество
Экс-главу Хорошевского отдела СК Москвы арестовали по делу о взятках
Мир
Умер креативный директор Moschino Дэвид Ренни
Мир
Конституционный суд Киргизии запретил матчества
Происшествия
В Подмосковье произошел пожар на складе шин авиакомпании S7
Культура
Премьеры «Дэдпула» и «Блейда» перенесли после окончания забастовки актеров
Мир
Зеленский сообщил о поиске способов сократить зависимость от западных снарядов
Мир
В результате атаки по больнице Аль-Кудс в секторе Газа пострадало около 20 человек
Армия
В ДНР сообщили о сбросе боеприпаса с дрона на Петровский район Донецка
Мир
Армия Израиля сообщила о проникновении летательных аппаратов со стороны Ливана

Бастрыкин взял на контроль дело об избиении бодибилдером девушки в Москве

0
Фото: пресс-служба СК РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил главе ГСУ СК по Москве организовать процессуальную проверку по факту избиения девушки бодибилдером в столице. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба СК.

Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК.

Хватит бить: наказание за домашнее насилие ужесточат в течение полугода
В Минюсте рассказали о сроках внесения в УК поправок о защите жертв рукоприкладства в семье

В этот же день девушка бодибилдера Пашина рассказала «Известиям», что спортсмен избил ее из-за стакана воды. Она отметила, что в ходе ссоры начала собирать вещи, однако Пашин ее остановил и начал избивать кулаками по голове. По словам девушки, потом он схватил ножку от стула и нанес удары уже с помощью нее.

Ранее, 8 ноября, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Московской области Александру Старикову возбудить уголовное дело по факту получения черепно-мозговой травмы девочкой, которую отец избил в Балашихе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023