Бастрыкин взял на контроль дело об избиении бодибилдером девушки в Москве

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил главе ГСУ СК по Москве организовать процессуальную проверку по факту избиения девушки бодибилдером в столице. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба СК.

Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК.

В этот же день девушка бодибилдера Пашина рассказала «Известиям», что спортсмен избил ее из-за стакана воды. Она отметила, что в ходе ссоры начала собирать вещи, однако Пашин ее остановил и начал избивать кулаками по голове. По словам девушки, потом он схватил ножку от стула и нанес удары уже с помощью нее.

Ранее, 8 ноября, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Московской области Александру Старикову возбудить уголовное дело по факту получения черепно-мозговой травмы девочкой, которую отец избил в Балашихе.