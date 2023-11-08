Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения 11-летней дочки отцом в Балашихе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил в среду, 8 ноября, руководителю ГСУ СК по Московской области Александру Старикову возбудить уголовное дело по факту получения черепно-мозговой травмы девочкой, которую отец избил в Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В социальных медиа размещена публикация о том, что в Балашихе отец избил свою 11-летнюю дочь, в результате девочка была госпитализирована с черепно-мозговой травмой. Кроме того, сообщается, что мужчина регулярно применяет физическую силу в отношении девочки. По данному факту Главным следственным управлением СК России по Московской области проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

Также Стариков должен представить председателю СК доклад о ходе расследования.

Накануне Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу об избиении 14-летней девочки в Москве, которую госпитализировали с сотрясением мозга после избиения ее владельцем собаки из-за попытки погладить животное. По данным СМИ, сначала владельцы собаки отказали несовершеннолетней в просьбе, а затем набросились на нее.

ГСУ СК по Москве возбудило по данному факту уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), сообщает телеканал «360».