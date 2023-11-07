Бастрыкин взял на контроль расследование дела об избиении девочки в Москве

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу об избиении 14-летней девочки в Москве. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале СК РФ.

«В Москве 14-летнюю девочку госпитализировали с сотрясением мозга после избиения ее владельцем собаки из-за ее попытки погладить животное. По данным СМИ, сначала владельцы собаки отказали несовершеннолетней в просьбе, а затем набросились на нее», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

ГСУ СК России по Москве возбудило по данному факту уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по столице Андрею Стрижову доложить о ходе расследования дела, результаты которого поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее в этот день пресс-служба ГСУ СК России по Москве сообщила, что 6 ноября женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избила 14-летнюю девочку на севере Москвы, пишет РИАМО.

По предварительной информации, инцидент произошел на улице Ангарская. 32-летняя женщина беспричинно подвергла подростка избиению.

В настоящее время несовершеннолетняя девочка находится в московской больнице. Жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает, сообщается на сайте kp.ru.

В ближайшее время женщину доставят в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.

Ранее, 2 ноября, пресс-служба следственного управления СК РФ по Сахалинской области сообщила, что в Южно-Сахалинске началась следственная проверка по сообщениям в СМИ об избиении ребенка воспитателем в детском саду.

По информации местных СМИ, причиной проверки стало обращение матери одного из воспитанников детсада, которая рассказала полиции, что на теле ее ребенка появились гематомы. Как заявила родительница, ребенок рассказал ей, что его избила воспитательница.