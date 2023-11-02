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На Сахалине следователи начали проверку информации об избиении ребенка в детсаду

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Фото: Управление СК РФ по Сахалинской области
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В Южно-Сахалинске началась следственная проверка по сообщениям в СМИ об избиении ребенка воспитателем в детском саду. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе проведения проверки будет дана оценка действиям воспитателя и принято процессуальное решение», ― гласит заявление правоохранителей.

По информации местных СМИ, причиной проверки стало обращение матери одного из воспитанников детсада, которая рассказала полиции, что на теле ее ребенка появились гематомы. Как заявила родительница, ребенок рассказал ей, что его избила воспитательница.

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Ранее, 13 октября, Следственный комитет предъявил обвинение в жестоком обращении с детьми двум воспитателям частного детского сада в Новосибирске.

В СКР сообщают, что воспитателям вменяются статьи 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником образовательного учреждения») и 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетних»). В ходе следствия выяснилось, что в июле 2023 года воспитатели систематически избивали детей. Пострадали 10 воспитанников детского сада.

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