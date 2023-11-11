Задержан избивший свою девушку в Москве бодибилдер

Полицейские задержали бодибилдера Аделя Пашина, который избил свою девушку в Москве из-за стакана воды. Об этом сообщили «Известиям» в субботу, 11 ноября, в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Там уточнили, что заявление о конфликте поступило в полицию от самой потерпевшей.

«В ходе проведения проверки полицейскими установлена личность мужчины, подозреваемого в противоправных действиях. Гражданин задержан сотрудниками полиции и передан в следственные органы», — сказали в пресс-службе.

Накануне девушка бодибилдера Пашина рассказала «Известиям», что спортсмен избил ее из-за того, что она забыла поставить у его кровати стакан воды. Она отметила, что в ходе ссоры начала собирать вещи, однако Пашин ее остановил и начал избивать кулаками по голове. По словам девушки, потом он схватил ножку от стула и нанес удары уже с помощью нее.

В тот же день председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил главе ГСУ СК по Москве организовать процессуальную проверку по факту этого избиения.