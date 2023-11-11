Реклама
Прямой эфир
Экономика
Миллер заявил о поступлении российского газа в якобы отказавшиеся от него страны ЕС
Мир
Захарова указала на голословность обвинений Запада по сотрудничеству РФ и КНДР
Мир
В Италии 30 человек получили ранения после взрыва в центре приема мигрантов
Мир
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Киеве
Мир
В Лондоне продали куртку Майкла Джексона за $306 тыс.
Мир
Кандидат в президенты США предупредил о последствиях в случае столкновения с РФ
Мир
Президент Чехии спрогнозировал растущее давление на Украину для переговоров с РФ
Мир
ЦАХАЛ взяла под контроль 11 военных постов ХАМАС с начала наземной операции
Мир
Сотрудники SpaceX получили более 600 травм из-за стремлений Маска к Марсу
Мир
В США рассказали о планах Запада сместить Зеленского
Мир
Politico узнала о намерении Байдена провести «жесткий разговор» с Си Цзиньпином
Мир
Мэр Киева сообщил о взрывах в левобережной части города
Происшествия
В МЖД сообщили о сходе 19 вагонов грузового поезда в Рязанской области

Задержан избивший свою девушку в Москве бодибилдер

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полицейские задержали бодибилдера Аделя Пашина, который избил свою девушку в Москве из-за стакана воды. Об этом сообщили «Известиям» в субботу, 11 ноября, в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Там уточнили, что заявление о конфликте поступило в полицию от самой потерпевшей.

«В ходе проведения проверки полицейскими установлена личность мужчины, подозреваемого в противоправных действиях. Гражданин задержан сотрудниками полиции и передан в следственные органы», — сказали в пресс-службе.

Накануне девушка бодибилдера Пашина рассказала «Известиям», что спортсмен избил ее из-за того, что она забыла поставить у его кровати стакан воды. Она отметила, что в ходе ссоры начала собирать вещи, однако Пашин ее остановил и начал избивать кулаками по голове. По словам девушки, потом он схватил ножку от стула и нанес удары уже с помощью нее.

В тот же день председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил главе ГСУ СК по Москве организовать процессуальную проверку по факту этого избиения.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023