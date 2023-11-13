СМИ усомнились в выполнении контракта по покупке Финляндией систем ПВО «Праща Давида»

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке ставит под угрозу передачу Финляндии израильских систем противовоздушной обороны (ПВО) «Праща Давида». Об этом в воскресенье, 12 ноября, сообщил Military Watch Magazine (MWM).

Накануне Израиль объявил о подписании контракта на передачу Финляндии «Пращи Давида» за €317 млн. Ожидается, что система ПВО будет защищать финские авиабазы, на которых в будущем разместят истребители F-35, закупленные у США в декабре 2021 года, уточняет MWM.

Однако способность Израиля поставить ПВО в установленные сроки подвергается сомнению из-за эскалации боевых действий в секторе Газа. В частности, еврейское государство само столкнулась с нехваткой боеприпасов, особенно для систем противовоздушной обороны малой дальности.

В материале также подчеркивается, что Израиль будет в значительной степени полагаться на «Пращу Давида», если усилится напряженность в отношениях с «Хезболлой» или Ираном, которые располагают значительными арсеналами современных баллистических и крылатых ракет, а также самолетов, способных нанести удар по израильской территории.

«Хотя повышенная вероятность конфликта может заставить Израиль расширить свои запасы ракет для существующих пусковых установок «Праща Давида», истощение арсенала в результате боевых действий, включая возможность того, что они могут быть атакованы средствами подавления ПВО, может ограничить способность израильской промышленности поставлять зарубежным клиентам дополнительные системы «Праща Давида», — сообщают авторы материала.

Система «Праща Давида» (на иврите также обозначается как «Шарвит ксамим», или «Волшебная палочка») предназначена для перехвата ракет от малой до средней дальности. Вместе с ней воздушное пространство Израиля защищают система ПВО «Железный купол», перехватывающая ракеты малой дальности, и система ПРО «Хец» («Стрела»), предназначенная для поражения баллистических ракет и ракет большой дальности.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.