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Израиль продал Финляндии систему ПРО «Праща Давида» за €317 млн

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Фото: commons.wikimedia.org
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В пресс-службе Минобороны Израиля в воскресенье, 12 ноября, сообщили о продаже Финляндии системы противоракетной обороны (ПРО) «Праща Давида». Общая сумма сделки составила €317 млн.

«Генеральный директор минобороны Эяль Замир подписал соглашение о продаже системы «Праща Давида» в Финляндию», — указывает ведомство.

Отмечается, что церемония подписания состоялась в штаб-квартире министерства обороны Израиля в Тель-Авиве при участии посла Финляндии Нины Нордстрем.

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2 августа США одобрили продажу Финляндии израильско-американской системы ПРО «Праща Давида». Одобрение на поставку является важным шагом в реализации исторического соглашения между Израилем и Финляндией и станет новым этапом сотрудничества между странами в решении глобальных вопросов и региональных вызовов, подчеркнул израильский министр обороны Йоав Галант.

До этого, 10 мая, израильские военные впервые применили системы противоракетной обороны «Праща Давида» против ракет, выпущенных палестинскими радикалами по Израилю с территории сектора Газа. По информации телеканала N12, система была задействована при обстреле крупнейшей агломерации Израиля — Гуш-Дана.

Система «Праща Давида» (на иврите также обозначается как «Шарвит ксамим» или «Волшебная палочка») предназначена для перехвата ракет от малой до средней дальности. Вместе с ней воздушное пространство Израиля защищают система ПВО «Железный купол», перехватывающая ракеты малой дальности, и система ПРО «Хец» («Стрела»), предназначенная для поражения баллистических ракет и ракет большой дальности.

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