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СМИ сообщили о первом применении израильской системы ПРО «Праща Давида»

N12: Израиль впервые применил систему «Праща Давида» против ракет со стороны Газы
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Фото: commons.wikimedia.org
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Израильские военные впервые применили системы противоракетной обороны (ПРО) «Праща Давида» против ракет, выпущенных палестинскими радикалами по Израилю с территории сектора Газа. Об этом в среду, 10 мая, сообщил местный телеканал N12.

По информации телеканала, система была задействована при обстреле крупнейшей агломерации Израиля — Гуш-Дана. Запуск стал первым применением «Пращи Давида» для ликвидации ракетной угрозы с южного направления страны.

Система «Праща Давида» предназначена для перехвата ракет от малой до средней дальности. Вместе с ней воздушное пространство Израиля защищают система ПВО «Железный купол», перехватывающая ракеты малой дальности, и система ПРО «Хец», предназначенная для поражения баллистических ракет и ракет большой дальности.

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Ранее в этот день израильские Telegram-каналы сообщили о воздушной тревоге в южной части Тель-Авива. Сирены прозвучали в городах Сдерот, Ашкелон и Ашдод и других поселениях на юге страны.

В ночь на 9 мая стало известно, что ВВС Израиля нанесли удары по объектам группировки «Исламский джихад» (признана террористической в РФ и запрещена) в секторе Газа. По последним данным, число погибших по меньшей мере составляет 13 человек, среди которых четыре ребенка.

Палестинцы требуют, чтобы будущие границы между двумя государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Палестина надеется создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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