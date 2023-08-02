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США одобрили продажу Финляндии израильско-американской ПРО «Праща Давида»

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Фото: United States Missile Defense Agency
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Соединенные Штаты Америки одобрили продажу Финляндии системы противоракетной обороны (ПРО) «Праща Давида», которая разработана в Израиле компанией Rafael совместно с американскими специалистами. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба израильского минобороны.

«Сегодня (израильский. — Ред.) министр обороны Йоав Галант, генеральный директор израильского министерства обороны генерал-майор запаса Эяль Замир и глава управления минобороны Израиля по НИОКР бригадный генерал запаса Даниэль Гольд получили уведомление от госдепартамента США о решении администрации (Вашингтона. — Ред.) одобрить поставку Финляндии системы вооружения «Праща Давида», — говорится в сообщении министерства.

По данным пресс-службы, общая сумма сделки оценивается в €316 млн (примерно $346 млн). В ближайшее время (точные сроки неизвестны) соглашение на поставку будет подписано представителями израильского и финского оборонных ведомств, а также представителями компании Rafael.

Одобрение на поставку ПРО со стороны США является важным шагом в реализации исторического соглашения между Израилем и Финляндией и станет новым этапом сотрудничества между странами в решении глобальных вопросов и региональных вызовов, подчеркнул израильский министр обороны Йоав Галант, выразив благодарность американскому коллеге Ллойду Остину за поддержку.

Минобороны Израиля добавило, что в разработке и производстве системы «Праща Давида» со стороны США принимала участие компания Raytheon. Модификация «Пращи Давида» для Финляндии будет доработана совместно с финскими специалистами и введена в систему управления войсками Финляндии.

Система «Праща Давида» предназначена для перехвата ракет от малой до средней дальности. Вместе с ней воздушное пространство Израиля защищают система ПВО «Железный купол», перехватывающая ракеты малой дальности, и система ПРО «Хец», предназначенная для поражения баллистических ракет и ракет большой дальности.

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Накануне агентство оборонного сотрудничества Пентагона сообщило, что госдеп одобрил продажу услуг по модернизации для Финляндии пусковых ракетных установок M270 MLRS на $395 млн. Модернизация будет включать системы внутренней связи, стойки радиосвязи, пулеметные установки и комплект для интеграции транспортных средств системы управления боем.

Ранее, 25 июня, стало известно, что Финляндия увеличила оборонные расходы до максимума за последние 60 лет. В связи с вступлением страны в НАТО расходы по сравнению с минувшим годом выросли на 36% и достигли $4,8 млрд.

15 мая в Финляндии на полигоне Роваярви в Лапландии стартовала серия крупных военных учений. Всего в маневрах приняли участие около 8 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. из них — военные из США, Британии, Швеции и Норвегии. На учениях были представлены британские БМП Warrior и шведские CV90. Также на полигонах разместят американские реактивные системы залпового огня MLRS.

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