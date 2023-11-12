Мать пострадавшей от нападения собаки в Калуге девочки рассказала подробности инцидента

Мать девочки, на которую в Калуге напал агрессивный стаффордширский терьер, заявила, что хочет, чтобы собаку усыпили. Об этом 12 ноября она сообщила в разговоре с «Известиями».

«Я хочу надеяться, что правосудие накажет хозяина. Я хочу, чтобы усыпили собаку. В семье двое детей, и держать собак, я не знаю», — отметила женщина.

Она рассказала подробности инцидента. По словам горожанки, после нападения ей позвонила ее 10-летняя дочь и рассказала, что ее покусала собака. По словам девочки, перед нападением она разговаривала с подругами. В следующее мгновение девочки увидели, что собака лает и бежит на них. Затем терьер набросился на ребенка, однако девочку спрятал в машине таксист.

У пострадавшей диагностировали рваные раны на ноге, на локте. Девочке наложили пять швов, она хромает, ей больно наступать на ногу.

Местная жительница Татьяна Хильченко заявила, что ее дочь теперь боится выходить на улицу, и женщина вынуждена встречать ее из школы и провожать.

«Даже если я выйду, я не уверена, что не побегу от этой собаки. Я смотрела видео, как эта собака бегала и пыталась нападать сначала на взрослых людей, но, так как они не останавливались, она убегала от них, а девочка побежала», — отметила Хильченко.

Женщина рассказала, что сама держит собак и считает нападение на ребенка ненормальным поведением животного. Другая жительница Алина Никеева рассказала, что зоозащитники и некоторые другие граждане считают, что в том, что произошло, виноваты дети.

«Дети в этом абсолютно не виноваты, в данной ситуации собаку никто не дразнил. На нашем доме есть камеры, на записи с которых можно по секундам посчитать, как собака выбегает из четвертого подъезда и примерно через десять секунд нападает на девочку, которая от нее начинала убегать», — описывает события Никеева.

Она отметила, что теперь родители объясняют каждому жителю, что нужно надевать намордники на больших собак. Алина Никеева указала на то, что это прописано в законодательстве и местные жители будут этого требовать от владельцев собак.

9 ноября на улице Минской в Калуге бойцовская собака напала на двух детей. После произошедшего им оказали необходимую помощь и отпустили домой. Спустя два дня, 11 ноября, прокуратура Калужской области организовала проверку по этому факту.

Выяснилось, что от животного детей спасал таксист Шокиржон Рахматов. 12 ноября он рассказал «Известиям», что увидел, как собака начала кусать двух девочек, при этом люди, которые были рядом, снимали происходящее на телефоны.

Таксист отметил, что девочки никого не трогали, собака сама выскочила и напала на них. Кроме того, у животного был хозяин, но в момент происшествия его не видели. Мужчина также указал, что после случившегося с телефона девочки позвонил родителям и, дождавшись их, отдал ребенка.