США скинули ответственность за разрушение газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» (СП) на бывшего командира одной из частей сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) Романа Червинского. Об этом в воскресенье, 12 ноября, заявил политолог Скотт Беннетт в разговоре с «Известиями».

«Я думаю, что Роман Червинский — это всего лишь козел отпущения <…> Уже сообщалось такими людьми, как [американский журналист и расследователь] Сеймур Херш, у которого есть внутренние контакты, что именно ЦРУ США вступило в сговор и фактически послало водолазов, чтобы взорвать их», — поделился он своим мнением.

По мнению эксперта, такое обвинение Червинского является подготовкой Соединенных Штатов к полному отсоединению от режима президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, Беннетт указал, что все эти действия Вашингтона направлены на то, чтобы отвлечь внимание и перенести вину на другого.

«И я не удивлюсь, если Червинский исчезнет или будет убит, или вдруг окажется на пляже в Майами», — объяснил политолог.

Ранее, 11 ноября, газета The Washington Post сообщила, что Червинский являлся координатором операции по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» (СП). По словам источников из числа официальных лиц Украины и Европы, знакомых с деталями произошедшего, он управлял логистикой и поддержкой команды из шести человек, которая арендовала судно и использовала глубоководное оборудование для установки взрывных устройств.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 27 сентября указал на сходства расследования американского журналиста Херша по взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» и информации российских спецслужб. По его словам, атаку на магистральные газопроводы России так или иначе организовали США и Великобритания.

За день до этого в своей статье Херш сообщал, что годом ранее американцы под прикрытием въезжали и выезжали из Норвегии, чтобы осуществить уничтожение трех из четырех трубопроводов СП в Балтийском море. Комментируя эту ситуацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти США должны дать ответ по всем пунктам расследования журналиста по терактам на газопроводах.

В феврале журналистом было проведено еще одно расследование, по данным которого СП заминировали американские водолазы еще во время учений Baltops в Балтийском море в июне 2022 года, а активировали взрывчатку уже норвежцы.

Крупнейшие европейские ветки газопроводов СП были подорваны в конце сентября 2022 года. Москва не раз призывала провести расследование на международном уровне, однако пока Запад игнорирует все попытки РФ подключиться к выяснению обстоятельств взрывов.