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Средства ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью

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Фото: РИА Новости
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Белгородской области. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Другие подробности не приводятся. О пострадавших и повреждениях информации нет.

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Ранее, 4 ноября, в российском оборонном ведомстве также сообщали об уничтожении украинского беспилотника над территорией Белгородской области в 11:00 мск. Кроме того, в этот день стало известно, что средствами российской ПВО перехвачено четыре беспилотника над территориями Белгородской и Курской областей в ночь на 4 ноября.

Накануне Минобороны сообщило, что 2 ноября около 23:45 мск силами ПВО РФ был ликвидирован украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

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