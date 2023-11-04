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В Минобороны РФ заявили об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью
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В Минобороны РФ заявили об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью

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Фото: РИА Новости
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Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом 4 ноября сообщили в Минобороны РФ.

«4 ноября около 11:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день стало известно, что средствами российской ПВО перехвачено четыре беспилотника над территориями Белгородской и Курской областей в ночь на 4 ноября. Позже дежурные средства противовоздушной обороны РФ уничтожили еще два украинских БПЛА в воздухе над Курской областью.

Накануне Минобороны сообщило, что 2 ноября около 23:45 мск силами ПВО РФ был ликвидирован украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью. Также 2 ноября средства ПВО отработали по целям в Ростовской области: сначала в 14:17, затем в 14:40.

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