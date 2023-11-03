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Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили над Белгородской областью поздним вечером 2 ноября украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом 3 ноября сообщает Минобороны РФ.

«2 ноября около 23.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», ― сказано в Telegram-канале министерства.

Другие подробности происшествия не приводятся.

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Также 2 ноября средства ПВО отработали по целям в Ростовской области: сначала в 14:17, затем в 14:40.

Кроме того, утром того же дня средствами ПВО был уничтожен один украинский беспилотник над акваторией Черного моря, еще пять были перехвачены над территорией Республики Крым.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

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