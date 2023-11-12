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Лев сбежал из цирка в итальянском городе Ладисполи

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Фото: Соцсети
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Крупный лев сбежал из цирка в итальянском городе Ладисполи под Римом. Об этом 11 ноября сообщил мэр Алессандро Грандо, призвав земляков не выходить на улицу.

«Важное сообщение! Лев сбежал из цирка, разместившегося на улице Медитерранео. <…> Работники цирка при поддержке правоохранительных органов, оперативно прибывших на место, ведут операцию по поимке животного. Просьба быть максимально внимательными и избегать перемещений вплоть до нового сообщения», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской).

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