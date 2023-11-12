Крупный лев сбежал из цирка в итальянском городе Ладисполи под Римом. Об этом 11 ноября сообщил мэр Алессандро Грандо, призвав земляков не выходить на улицу.

«Важное сообщение! Лев сбежал из цирка, разместившегося на улице Медитерранео. <…> Работники цирка при поддержке правоохранительных органов, оперативно прибывших на место, ведут операцию по поимке животного. Просьба быть максимально внимательными и избегать перемещений вплоть до нового сообщения», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ране, 17 октября, в Японии пострадал один человек, после того как из зоопарка Тэннодзи в Осаке сбежал шимпанзе.

29 сентября в результате сильных ливней, накрывших Нью-Йорк, был затоплен зоопарк в Центральном парке города, чем воспользовалась самка морского льва по кличке Салли. Она выбралась из своего вольера, чтобы исследовать территорию вокруг него.