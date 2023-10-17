Человек пострадал в результате побега шимпанзе из зоопарка в Японии

В Японии пострадал один человек после того, как из зоопарка Тэннодзи в Осаке сбежал шимпанзе. Об этом 17 октября сообщает издание The Japan News.

Примат вырвался из клетки в 10:20 (4:20 мск), в результате чего посетителей зоопарка пришлось срочно эвакуировать.

Уже через 15 минут сотрудникам заповедника удалось точно определить местоположение шимпанзе, еще через столько же времени млекопитающее смогли ненадолго обездвижить с помощью транквилизаторов.

В результате ловли сбежавшей обезьяны пострадал один из сотрудников зоопарка, которому шимпанзе покусал лицо.

Ранее, 29 сентября, в результате сильных ливней, накрывших Нью-Йорк, был затоплен зоопарк в Центральном парке города, чем воспользовалась самка морского льва по кличке Салли. Она выбралась из своего вольера, чтобы исследовать территорию вокруг него.