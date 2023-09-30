Во время наводнения самка морского льва сбежала из вольера зоопарка Нью-Йорка

В результате сильных ливней, накрывших Нью-Йорк, был затоплен зоопарк в Центральном парке города, чем воспользовалась самка морского льва по кличке Салли. Она выбралась из своего вольера, чтобы исследовать территорию вокруг него, о чем в пятницу, 29 сентября, сообщает The New York Times.

По данным газеты, позже Салли вернулась к другим морским львам, которые, напротив, остались в бассейне.

«Рабочие следили за движениями Салли, пока она исследовала территорию вокруг вольера, прежде чем присоединиться к двум другим морским львам зоопарка в бассейне», — рассказал изданию Джим Брехени, курирующий четыре зоопарка Нью-Йорка.

После спада воды все животные снова оказались в своих вольерах. Отмечается, что в это время зоопарки были закрыты для посетителей с целью обеспечения безопасности животных.

В июле в Германии, в Берлине и Браденбурге, объявили о пропавшей львице. Полиция призвала жителей быть бдительными и не отпускать своих животных на прогулку без присмотра во время поиска дикой кошки.