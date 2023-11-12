Подоляк заявил о готовности Украины к экономическим спорам со странами ЕС

Украина ожидает возможные экономические споры не только с Польшей, но и с другими странами ЕС, которые защищают своих национальных производителей. Об этом 11 ноября сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Я спокойно относился бы к тому, что такие моменты возникают. Они будут возникать у Украины не только с Польшей, а с любой страной, которая будет пытаться, вопреки внутренним общеевропейским правилам, всё равно защищать своего национального производителя, будет заниматься протекционизмом по отношению к той или иной сфере», — отметил он в эфире телеканала «Рада».

Украина должна сформировать правила ведения переговоров и «давить в своих интересах», подчеркнул Подоляк. Также он выразил надежду на то, что Польша сформируют правительство, которое будет по-другому смотреть на взаимодействие с Украиной в экономических вопросах.

Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной 6 ноября.

Позже, 8 ноября, сообщалось, что на границе Украины и Польши скопились огромные очереди из грузовиков, после того как пограничные переходы были заблокированы протестующими польскими дальнобойщиками.

Также в этот день газета Politico сообщала, что протесты дальнобойщиков из Польши на границе с Украиной вызваны проигрышем в конкуренции с украинскими перевозчиками из-за низкой цены на их услуги.

Отношения между Украиной и Польшей обострились после введения эмбарго на поставки украинского зерна. Так, 15 сентября Еврокомиссия сняла ограничения на ввоз четырех видов сельхозпродукции с Украины, действующие с мая. Однако в одностороннем порядке продлить запрет на импорт решили Польша, Словакия и Венгрия. В свою очередь, 18 сентября Украина подала иск в ВТО против этих трех стран.