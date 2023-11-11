Польские националисты вышли на марш в Варшаве по случаю Дня независимости

Польские националисты провели многотысячный уличный марш в Варшаве в честь 105-й годовщины независимости Польши. Об этом 11 ноября сообщила радиостанция RMF24.

Марш прошел под лозунгом «Еще не умерла Польша», являющимся первой строчкой национального гимна.

По данным организаторов марша, на улицы вышло около 150 тыс. человек. Основными участниками стали члены объединения «Всепольская молодежь» и «Национально-радикальный лагерь», отмечает «РИА Новости».

Из-за марша были перекрыты некоторые центральные улицы Варшавы. Манифестанты жгли файеры и взрывали петарды. Полиция вмешивалась в проведение мероприятия, пресекая правонарушения.

Накануне три польских оппозиционных объединения — «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» — подписали коалиционное соглашение. Оно включает в себя список пунктов сотрудничества после получения от главы государства возможности создания правительства. Коалиция утвердила кандидатуру Дональда Туска на пост будущего премьер-министра Польши.

Ранее, 17 октября, партия «Право и справедливость» выиграла парламентские выборы в Польше с результатом 35,38%, однако она не сможет самостоятельно сформировать правительство. Доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Лошкарев предположил в разговоре с «Известиями», что правительство будет формировать «Гражданская коалиция» вместе еще с двумя партиями.