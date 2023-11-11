Автор Telegram-канала «Зона комфорта» рассказала о трендах в путешествиях по РФ

Сочетание расслабленного отдыха и экстремальных активностей является главным трендом в путешествиях по России. Об этом 11 ноября рассказала «Известиям» автор Telegram-канала «Зона комфорта» Злата Фетисова.

«Ленинградская область и Карелия — хорошие места, чтобы застать переход золотой осени в зиму. Здесь можно комфортно сочетать туризм с нотками тревожности: экстремальные поездки на квадроциклах по лесам или катание на лодке по ладожским шхерам и в то же время комфортный отдых в отелях «Точка на карте» или «Дача Винтера».

По ее словам, в этих регионах удается соблюдать правильный туристический баланс для тех, кто хочет отдохнуть и расслабиться после трудовых будней и при этом получить яркие впечатления. Помимо этого, развивается винный и гастрономический туризм.

«Сейчас набирает обороты энотуризм. Гастрономический туризм не то что популярен, он выходит на какие-то новые уровни. Шеф-повара из Москвы и Санкт-Петербурга разбивают полевые кухни. Рестораны на мраморных скалах в Карелии, в таежных лесах Сибири — это очень интересный опыт на грани гастрономии, культуры и природы», — рассказала блогер.

Также Фетисова отметила, что как новый способ путешествовать развиваются регаты и в ближайшие три года они обретут новых последователей.

Подробно о необычных форматах путешествий Фетисова рассказала на открытом диалоге, прошедшем на стенде Ленинградской области выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Мероприятие было организовано сетью отелей «Точка на карте» и курортом «Игора». Гости встречи узнали, как далеко сегодня зашел энотуризм, какими плюсами и минусами обладают железнодорожные туры, как проходят поездки к вулканам и китам.

Ранее, 10 ноября, сервис бронирования отелей МТС Travel, туроператор RussiaDiscovery и Российский союз туриндустрии (РСТ) рассказали «Известиям», что популярность приключенческого туризма в России за год выросла на 30%. Самыми популярными направлениями стали Республика Алтай, Дагестан, Карелия, Карачаево-Черкесия и Иркутская область.

В конце октября стало известно, что самыми популярными горнолыжными курортами россияне называли склоны в Красной Поляне (49%), Шерегеш в Кемеровской области (21%), Белокуриху на Алтае (18%), а также Домбай (17%) и Архыз (16%) на Кавказе.