Стали известны популярные среди россиян регионы для приключенческого туризма

Сервис бронирования отелей МТС Travel, туроператор RussiaDiscovery и Российский союз туриндустрии (РСТ) на основе Big Data МТС изучили популярность приключенческого туризма в России в пик сезона: летом — в начале осени. Выяснилось, что возросший интерес к природным достопримечательностями наблюдается главным образом у туристов из регионов. Результаты исследования появились в распоряжении «Известий» 10 ноября.

Согласно определению Всемирной туристской организации, приключенческий туризм — вид активного туризма, который подразумевает посещение природных достопримечательностей, нетипичных удаленных территорий, погружение в новую культурную среду и различные физические активности, такие как хайкинг, сплавы, длительные экскурсии на природе и тому подобное.

Популярность приключенческого туризма в России за год выросла на 30% в количестве поездок. Эта динамика примерно в пять раз превышает динамику общего турпотока по России, согласно оценке МТС Travel. Пока что основной аудиторией приключенческого сегмента путешествий являются москвичи. Каждый десятый турист-«приключенец» в июне-сентябре этого года оказался жителем столицы. При этом гораздо активнее сейчас это направление отдыха набирает популярность среди путешественников, проживающих за пределами столичного региона. Сильнее всего интерес к приключенческому туризму в прошедшем летне-осеннем сезоне вырос среди ростовчан — они совершили на 56% больше таких поездок. На 52% активнее стали жители Забайкальского края и на 50% — Челябинской области. В то время как число поездок, которые совершили московские туристы, выросло на 18% год к году.

Самым популярным направлением для приключенческого туризма в пиковый сезон (с июня по сентябрь включительно) стала Республика Алтай — 17% от всех поездок были совершены именно в этот регион. Еще по 16% от общего проанализированного турпотока пришлось на Дагестан и Карелию. В ТОП-5 регионов, куда едут посещать природные достопримечательности, также вошли Карачаево-Черкесия с долей 9% и Иркутская область с долей 6%.

В Республике Алтай самой главной точкой притяжения в прошедшем сезоне стало село Чемал, откуда стартует большинство маршрутов по горному Алтаю, в Дагестане — обзорная площадка Сулакского каньона, в Карелии — Мраморный парк Рускеала.

Среди направлений для приключенческого туризма в России активнее всего в этом сезоне набрала популярность Иркутская область — ее природные турмагниты, главным из которых является озеро Байкал, посетило на две трети больше туристов, чем годом ранее. На 52% год к году выросла популярность приключенческих локаций в Мурманской области. Продолжает высокими темпами расти интерес к Северному Кавказу: в топ регионов по приросту приключенческого турпотока также вошли Карачаево-Черкесия, Адыгея и Северная Осетия.

Тренд на соседский туризм, растущий вместе с турпотоком внутри страны, характерен и для приключенческого сегмента. Больше всего он распространен за пределами европейской части России: инфраструктура, в том числе авиасообщение, там не так развиты, как в центре страны, поэтому основную долю гостей природных достопримечательностей составляют жители ближайших регионов.

Четверть (24%) от всех поездок к природным достопримечательностям с июня по сентябрь этого года российские туристы совершили в рамках выходных. Регионами с самой высокой долей коротких путешествий стали Республика Адыгея (52% поездок пришлись на выходные), Республика Калмыкия (46%), Республика Карачаево-Черкесия (42%). Отчасти тренд сформировался за счет соседского туризма. Так, например, больше половины всех туристов, приехавших к природным турмагнитам Адыгеи, были из соседнего Краснодарского края и еще четверть — из ближайших Ростовской области и Ставропольского края.

В конце октября стало известно, что самыми популярными горнолыжными курортами россияне называли склоны на Красной Поляне (49%), Шерегеш в Кемеровской области (21%), Белокуриху на Алтае (18%), а также Домбай (17%) и Архыз (16%) на Кавказе.