Участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» усиленно готовятся к боям

Через неделю, 18 ноября, состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Главным противостоянием станет бой Ивана Штыркова против Владимира Минеева. О том, как участники турнира готовятся к шоу, рассказал корреспондент РЕН ТВ Даниил Левин.

Чемпион мира по тайскому боксу Ислам Муртазаев готовится к очередному поединку в Кисловодске. Чистый воздух и крутые склоны являются важными дополнительными факторами во время тренировок.

«Я сейчас сменил весовую категорию, я себя лучше чувствую. Начал чувствовать свою мощь. Я хочу вершину этого спорта поймать», — поделился Муртазаев.

Он также рекомендовал своим фанатам посмотреть свои последние два боя на турнирах «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В них победу Муртазаеву принес сокрушительный удар коленом в челюсть в противостоянии с турком Ахмедом Киличем. В следующем бою Муртазаев доминировал над чемпионом России по кикбоксингу Сергеем Пономаревым.

«Очень сильные удары ногами, очень сильные. Физически очень сильный, мощный, обладает такой разнообразной техникой в тайском боксе. Бьет такие удары очень амплитудные, вертушки, с разворота, в полете», — подчеркнул чемпион по боксу по версии WBC, чемпион мира и Европы по тайскому боксу Григорий Дрозд.

Лучшие кикбоксеры России выйдут на ринг «Бойцовского клуба РЕН ТВ» уже через неделю. Участника главного противостояния, Минеева, точно не испугать изнурительными тренировками: сейчас он — легенда, чемпион мира и Европы, боец ВДВ, который постоянно ездит добровольцем в зону спецоперации на Украине.

«Я не считаю, что у него будет какая-то большая проблема с неподготовкой, функциональностью и так далее, потому что в последнем бою он показал себя с очень хорошей стороны. Болеть ни за кого не буду, обоих ребят знаю хорошо, очень хорошо к ним отношусь. Пусть побеждает всё-таки, как говорят, тот, кто достоин. У Минеева чуть больше шансов, может быть, там 55 на 45», — отметил двукратный чемпион России и мира по боевому самбо Алексей Олейник.

Соперник Минеева, бронзовый призер чемпионатов России по самбо Иван Штырков по прозвищу Уральский Халк, готовится к турниру дома в Екатеринбурге.

«Люблю быть андердогом. За счет чего смогу победить я? Во-первых, не загадываю, смогу ли я это сделать, но уверен в себе, потому что я прошел полный лагерь, ну, и он еще идет, и сделал, по крайней мере, для победы всё, что смог. Просто придется где-то выше головы прыгать», — заявил Штырков.

Кроме того, в Красную Поляну, где пройдет турнир, приедут и именитые иностранные спортсмены.

«Мне кажется, что кикбоксинг профессиональный, именно в формате К1, — это вообще очень удачный для телевидения формат. Формула боев «три по три» с возможностью экстра-раунда не оставляет бойцам простора для того, чтобы гулять по рингу. Всегда нужно включаться с первой секунды, включаться на максимум, забирать каждый эпизод», — убежден спортивный комментатор Александр Садоков.

Новый турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится на «RED Арене». Встреча спортсменов главного боя, Штыркова и Минеева, в октагоне пройдет в формате «три раунда по три минуты».

В соглавном поединке турнира сойдутся российский кикбоксер и призер чемпионата мира по тайскому боксу Ислам Муртазаев и бразильский боец Джонатан Оливейра. Он пройдет в формате пяти раундов по три минуты.

Кроме того, зрители увидят еще два ярких противостояния: россиянин Евгений Ганин — Дамьян Саванович из Боснии и Герцеговины, а также белорус Никита Шостак — Александр Малафеев.

Ранее, 11 ноября, российский боксер Григорий Дрозд назвал бойца Минеева фаворитом в бою со Штырковым. Он считает, что Штырков — очень хороший боец, но не обладает классическими навыками по кикбоксингу, которые есть у Минеева.

До этого, 9 ноября, боец MMA Алексей Олейник также указал на преимущества Минеева перед Штырковым.

В тот же день боец Сергей Калинин заявил, что Минеев обладает исключительно сильным ударом, а его будущий оппонент Штырков хорош в клинче. По мнению Калинина, Минеев активно тренировался, поэтому и прошел сборы.

Турнир начнется в 20:00. Бои основного карда — в 23:00. Все поединки можно будет посмотреть сайте РЕН ТВ и во время трансляции на телеканале РЕН ТВ.