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В Москве идет подготовка к концерту группы «Пикник»

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Фото: Полина Пендина
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В Москве в субботу, 11 октября, на «ВТБ Арене» состоится юбилейный масштабный концерт группы «Пикник» под названием «Будущее ждет нас». Помещение уже подготавливают к мероприятию: рабочие устанавливают сцену и монтируют оборудование.

Как заявили музыканты группы Эдмунд Шклярский и Марат Корчемный в интервью «Известиям», предстоящий концертный тур «Пикника» будет практически полностью состоять из сюрпризов и обладать «планетарным масштабом». По их словам, на шоу будет сразу три сцены.

«Кстати, будет и третья сцена, которая будет подниматься. Да, третья, еще меньше, – маленькая летающая сцена. Главное – на ней удержаться. Технически мы используем все, что придумало человечество на сегодняшний день. Надеюсь, по крайней мере, что мы не отстали, ну, больше, чем на неделю от прогресса», — отметил Корчемный.

В концерте на «ВТБ Арене» также примет участие таинственная певица — это придаст новое звучание целой россыпи бессмертных хитов «Пикника».

Помимо выступления любимых артистов поклонников ожидают 3D-мэппинг, огромные куклы, воздушные шары, лазеры, необыкновенные инструменты и другие театральные элементы.

«Надо собраться и вспомнить хотя бы пару нот»
Группа «Пикник» — о космическом шоу в Москве, чугунной гитаре и стеклянной пирамиде для зрителей

Новая концертная программа группы называется «Будущее ждет нас». Музыканты обещают лучшее шоу за всю историю существования группы. Песни заиграют новыми красками благодаря оригинальным видеорядам и ожившим персонажам песен. Выступления пройдут в 19 городах страны.

Еще один масштабный концерт музыкального коллектива состоится 2 декабря в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце.

Концерты пройдут при информационной поддержке РЕН ТВ и будут показаны в эфире телеканала. После этого группа отправится в тур по России.

«Пикник» — советская и российская рок-группа, основанная в 1978 году.

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