Венесуэла и Венгрия договорились о развитии стратегического сотрудничества

По результатам пленарного заседания венгерской делегации во главе с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Петером Сийярто и правительственной делегации Венесуэлы стороны подписали меморандум о взаимопонимании в стратегических секторах. Об этом 10 ноября сообщил телеканал Venezolana de Televisión со ссылкой на министров иностранных дел двух стран.

Отмечается, что министры подписали меморандум в рамках стипендиальной программы Stipendium Hungaricum на 2023–2026 годы. Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто подчеркнул, что проект принесет пользу молодежи Венесуэлы «на пути к лидерству в новом многополярном мире».

Он также сообщил о новом двустороннем плане сотрудничества в нефтегазовой отрасли и решении Венесуэлы и Венгрии повысить уровень двусторонних дипломатических отношений.

Известно, что ранее Сийярто выступил с осуждением международных санкций, наложенных на Венесуэлу, и за это Пинто выразил ему отдельную благодарность. Стороны договорились придерживаться единой санкционной линии в международных организациях.

«У нас состоялись интенсивные переговоры, мы рассмотрели все аспекты сотрудничества», — подвел итог внешнеполитического ведомства Венесуэлы.

Глава МИД Венгрии, в свою очередь, обратил внимание на перспективы придать новое начало и импульс двустороннему сотрудничеству. По его мнению, странам следует воспользоваться ослаблением некоторых американских санкций, что открывает Венесуэле доступ на энергетические рынки.

Сийярто отметил, что Венгрия изучает возможности закупки сжиженного природного газа (СПГ) в Венесуэле в обмен на поставки технологий добычи нефти. Он поблагодарил Венесуэлу за прием венгерских беженцев после Второй мировой войны и революции 1956 года, напомнив об исторических связях Венгрии и Венесуэлы. Он заметил, что в этой латиноамериканской стране находится третья по величине венгерская община.

«Мы хотели бы придать новое начало и импульс сотрудничеству между Венгрией и Венесуэлой», — заключил он.

Также отмечается, что в Каракасе состоялись переговоры представителей крупнейших венгерских энергетических компаний MOL и MVM, прибывших вместе с главой МИД, с венесуэльскими партнерами по вопросам добычи и поставок нефти и СПГ.

Ранее в этот день президент Венесуэлы Николас Мадуро упомянул, что его страна ведет секретные переговоры с США, которыми руководит председатель Национальной ассамблеи (парламент) Хорхе Родригес. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Венесуэла до конца ноября должна снять поражение в политических правах с оппозиционных лидеров, которое не позволяет им поучаствовать в президентских выборах. Родригес ответил на это заявление и назвал слова Блинкена «ложью и шантажом» подчеркнув, что Венесуэла не допустит иностранного вмешательства во внутренние дела.

До этого, 19 октября, источник в американском минфине рассказал, что США ослабляют санкции в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы в ответ на соглашение о проведении выборов в 2024 году, достигнутое правительством Венесуэлы и оппозицией страны. Это может стать значительным шагом в сторону расширения взаимодействия двух стран по самым разным вопросам, от энергетики до миграции.

В тот же день гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской назвал причины смягчения политики Белого дома. Эксперт уверен, что США ослабляют санкции в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы, так как сами находятся в очень сложном экономическом положении.