Политолог назвал причину ослабления санкций США против Венесуэлы

США ослабляют санкции в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы, так как сами находятся в очень сложном экономическом положении. Об этом 19 октября «Известиям» заявил гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской.

По его словам, таким образом Соединенные Штаты пытаются исправить свое экономическое положение за счет достаточно дешевых энергоносителей из Венесуэлы.

«Дело в том, что США находятся в очень сложном экономическом положении и, учитывая, что они сами отказались от российской нефти и пытаются российскую нефть всячески задвинуть, выступать против Ирана и вообще много с кем поругались, естественно, им сейчас необходимо дешевое топливо, а Венесуэла находилась много лет под санкциями, соответственно, не могла это топливо продавать в полном объеме», — объяснил Лидовской.

При этом, по его словам, в США понимают, что их главной целью является не Венесуэла. Они хотят «задавить Россию», поэтому Штаты пошли на то, чтобы попытаться договориться с Венесуэлой.

Вместе с тем, как считает Лидовской, Каракас вряд ли пойдет на резкие шаги касаемо условий Вашингтона.

«Я не думаю, что Венесуэла пойдет на резкие шаги, то есть там выдвижение, там откровенно проамериканский кандидат или еще что-то из того, что США хотят, и с другой стороны, непонятно, как США будут оценивать, удовлетворятся ли они простым проведением выборов под международным контролем, что всегда и было, или будут настаивать на своем кандидате», — резюмировал политолог.

Ранее в этот день агентство Reuters написало, что США ослабляют санкции в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы в ответ на соглашение о проведении выборов в 2024 году под международным наблюдением. Однако, по словам источника агентства, США пригрозили отменить решение об ослаблении санкций, если правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро не согласится снять запрет на оппозиционных кандидатов в президенты и освободить политических заключенных.

До этого, 10 октября, министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль заявил, что США ведут агрессивную политику в отношении страны, что негативно сказывается на правах ее народа. По его словам, в отношении Венесуэлы были осуществлены «попытки государственного переворота, убийства президента, саботаж в нефтяной промышленности, терроризм и незаконные ограничительные меры».

США ослабили нефтяные санкции против Каракаса в ответ на достижение договоренностей между властями и оппозицией Боливарианской Республики. Более того, Вашингтон подчеркнул, что готов и дальше ослаблять ограничения при условии проведения в Венесуэле выборов. Однако 27 ноября прошлого года глава комитета по иностранным делам сената конгресса США демократ Роберт Менендес заявил, что Соединенные Штаты должны будут незамедлительно ввести санкции в отношении Венесуэлы, если та будет затягивать процесс переговоров с оппозицией страны.