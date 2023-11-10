Водитель рассказал о помощи упавшей с моста в машине женщине

Водитель бетономешалки Василий Б. рассказал, как он первым пришел на помощь женщине, упавшей вместе с автомобилем в обрыв при обрушении моста в Подольске.

По его словам, когда обрушился мост, вместе с ним остановился еще один мужчина. Вдвоем пошли посмотреть, есть ли кто-то внизу, и увидели машину.

«Крикнули, есть там кто в машине, женщина ответила. Я спустился туда, открыли дверь. Мужчина держал дверь, помог ее вытащить, на плечи посадили, чуть-чуть ее из машины вытащили и дальше начали поднимать», — рассказал он.

Василий сразу позвонил в экстренные службы и сообщил о происшествии. 60-летнюю пострадавшую усадили на обочину, а затем передали медикам. Водитель подчеркнул, что не чувствует себя героем, поскольку такая ситуация может произойти с любым человеком.

О том, что пролет моста упал вместе с проезжающим по нему автомобилем, стало известно ранее в этот день. Уточнялось, что конструкция обрушилась в районе деревни Кутьино. Областная прокуратура поставила на контроль установление причин обрушения моста.

Пострадавшая в результате инцидента женщина рассказала «Известиям», что ее госпитализировали с травмами. По словам собеседницы, мост обрушился после того, как перед ней проехала машина.

Между тем автомобиль, поврежденный в результате обрушения, эвакуировали. На кадрах «Известий» видно, как авто при помощи троса вытягивают вверх по обрушенному пролету конструкции. Можно также заметить его значительные повреждения.

Позднее в управлении СК по Московской области сообщили о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении должностных лиц. В ведомстве добавили, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты.