Обрушение моста под Подольском. Главное
В Московской области под Подольском обрушился мост во время движения автомобиля по нему. Пострадала женщина, правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего. Хроника событий — в материале «Известий»
Обрушение моста в Подольске — что произошло
ЧП случилось в районе деревни Кутьино. Мост через реку Пахру обрушился прямо под проезжающим автомобилем. В салоне находилась женщина 60 лет. Она госпитализирована с травмами.
По словам пострадавшей, на мосту недавно проводились ремонтные работы.
«Я видела, что делали углубление, а сверху залепили асфальтом. По-моему, примерно в этом месте это и обрушилось. Хотя я не уверена, не могу сказать», — рассказала она «Известиям».
Мост обрушился под Подольском — видео
На месте происшествия работают экстренные службы. Движение с обеих сторон моста остановлено. Установление причин ЧП взяла на контроль прокуратура.
Как уточнили в надзорном органе, в результате будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц по содержанию объектов дорожной инфраструктуры.
Автомобиль пострадавшей достали из пролома при помощи троса. На передней части транспортного средства видны значительные повреждения.