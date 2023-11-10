Обрушение моста под Подольском. Главное

В Московской области под Подольском обрушился мост во время движения автомобиля по нему. Пострадала женщина, правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего. Хроника событий — в материале «Известий»

Обрушение моста в Подольске — что произошло

ЧП случилось в районе деревни Кутьино. Мост через реку Пахру обрушился прямо под проезжающим автомобилем. В салоне находилась женщина 60 лет. Она госпитализирована с травмами.

По словам пострадавшей, на мосту недавно проводились ремонтные работы.

«Я видела, что делали углубление, а сверху залепили асфальтом. По-моему, примерно в этом месте это и обрушилось. Хотя я не уверена, не могу сказать», — рассказала она «Известиям».

Мост обрушился под Подольском — видео

На месте происшествия работают экстренные службы. Движение с обеих сторон моста остановлено. Установление причин ЧП взяла на контроль прокуратура.

Как уточнили в надзорном органе, в результате будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц по содержанию объектов дорожной инфраструктуры.

Автомобиль пострадавшей достали из пролома при помощи троса. На передней части транспортного средства видны значительные повреждения.