Поврежденный при обрушении моста в Подмосковье автомобиль эвакуирован

Автомобиль, поврежденный в результате обрушения моста в районе деревни Кутьино под Подольском, эвакуирован с места происшествия. Видео с места в пятницу, 10 ноября, оказалось в распоряжении «Известий».

На кадрах видно, как автомобиль при помощи троса вытягивают вверх по обрушенному пролету моста. Также на видео можно заметить значительные повреждения передней части транспортного средства.

О том, что пролет моста упал вместе с проезжающим по нему автомобилем, стало известно ранее в этот день. Уточнялось, что конструкция обрушилась в районе деревни Кутьино.

Пострадавшая в результате инцидента женщина рассказала «Известиям», что ее госпитализировали с травмами. По словам женщины, мост обрушился после того, как перед ней проехала машина.

Прокуратура Московской области поставила на контроль установление причин обрушения моста.