Упавшая в автомобиле с пролетом моста женщина рассказала «Известиям» о ЧП

В подмосковном Подольске женщина, упавшая с пролетом моста в автомобиле, получила травмы. Об этом она рассказала 10 ноября в разговоре с «Известиями».

«Меня везут в «скорой», травмы есть», — сказала 66-летняя пострадавшая.

Женщина отметила, что мост обрушился после того, как перед ней проехала машина.

«Там недавно были какие-то ремонтные работы, я видела, что делали углубление, а сверху залепили асфальтом. По-моему, примерно в этом месте это и обрушилось. Хотя я не уверена, не могу сказать», — поделилась она.

О том, что пролет моста упал вместе с проезжающим по нему автомобилем, стало известно ранее в этот день. На месте работают экстренные службы.