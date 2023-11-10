В Подольске упал пролет моста вместе с автомобилем

В Московской области упал пролет моста вместе с проезжающим по нему автомобилем, пострадала женщина. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщил источник «Известий».

«Пролет моста через реку Пахра обрушился в районе деревни Кутьино. Пострадала женщина», — рассказал собеседник.

По предварительной информации, 60-летняя пострадавшая находилась в автомобиле в момент обрушения части моста. Ей оказывается медицинская помощь.

В данный момент на месте работают экстренные службы.

Ранее, 6 ноября, один человек погиб и шестеро пострадали в массовом ДТП в подмосковной Кашире. Авария произошла на 120-м км трассы Р-22 «Каспий» в результате лобового столкновения трех легковых автомобилей и фуры.