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Один погиб и шестеро пострадали в массовом ДТП в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В подмосковном городе Кашире произошло массовое ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом 6 ноября сообщает источник «Известий».

Авария произошла на 120-м км трассы Р-22 «Каспий». В ДТП также пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

По словам собеседника, произошло лобовое столкновение трех легковых автомобилей — Renault, Mitsubishi, Toyota — и фуры.

В свою очередь, подмосковная полиция в Telegram-канале сообщила, что, предварительно, водитель Renault не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя транспортными средствами, один человек погиб, еще пять пострадали, в том числе двое несовершеннолетних. Их госпитализировали.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Движение частично ограничено.

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Ранее в этот день под Челябинском произошло ДТП со школьным автобусом. По данным источника «Известий», в результате погибли ребенок и взрослый, находившиеся в автомобиле. Водитель «ВАЗ» не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с транспортным средством на встречной полосе. Пассажирами автобуса «ПАЗ» были 18 школьников в возрасте от 8 до 11 лет. Также в салоне находились трое взрослых.

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