Ребенок и взрослый погибли под Челябинском в ДТП со школьным автобусом

Под Челябинском произошло ДТП со школьным автобусом. В результате погибли ребенок и взрослый, находившиеся в автомобиле. Еще один ребенок из автобуса пострадал, сообщил 6 ноября источник «Известий».

Авария произошла на автодороге Черновское – Кундравы по вине водителя автомобиля «ВАЗ». Он не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с автобусом на встречной полосе.

Пассажирами автобуса «ПАЗ» были 18 школьников в возрасте от 8 до 11 лет, возвращавшихся с киносеанса. Также в салоне находились трое взрослых.

31 октября в Нефтекамске также произошло ДТП с участием школьного автобуса. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с ним. В автобусе находились 10 школьников в возрасте 13–14 лет и один сопровождающий их на конкурс в Уфе взрослый. В результате аварии пострадали трое пассажиров автобуса и все четверо человек, находившиеся в автомобиле Lada.