Врач назвала семь способных улучшить сон продуктов

Регулярное употребление семи простых продуктов поможет улучшить сон человека. Об этом рассказала врач-диетолог Молли Хембри в материале для портала Eat This, Not That! от 9 ноября.

Первый продуктом является вишня, поскольку в ней содержится гормон сна мелатонин. Вишневый сок помогает продлить сон или заново уснуть в случае пробуждения среди ночи.

Также Хембри порекомендовала употреблять киви. Фрукт содержит большое количество клетчатки, налаживает пищеварение и помогает крепче спать. Чтобы добиться нужного эффекта, необходимо употреблять киви каждый день в течение четырех недель.

Избавляют от проблем со сном индейка и лосось. В мясе содержится аминокислота триптофан, влияющая на циклы сна и бодрствования. Рыба же может предложить жирные кислоты омега-3, влияющие на сосудистую систему и улучшающие сон.

Хембри добавила, что молочный йогурт поспособствует легкому пробуждению. Он содержит белок альфа-лактальбумин и кальций, которые помогут вам проще засыпать и просыпаться.

Употребление в пищу помидоров за пару часов до сна также улучшает сон. Овощ содержит мелатонин и ликопин, дефицит которого приводит к коротким циклам сна. Хембри отметила, что и тыквенные семечки, содержащие много магния, способны помочь тем, кто плохо спит. Достаточное количество этого микроэлемента увеличивает продолжительность отдыха.

Ранее, 26 октября, врач-травматолог Дарья Черемисова рассказала, как улучшить качество сна. По ее словам, между последним приемом пищи и сном должно пройти минимум три часа, также следует исключить использование смартфона и просмотр телевизора. Кроме того, нужно тщательно выбирать подушку и матрас, а также в течение дня заниматься физическими нагрузками.