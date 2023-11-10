Премьеры «Дэдпула» и «Блейда» перенесли после окончания забастовки актеров

Премьера нескольких голливудских блокбастеров сместилась после окончания забастовки актеров. Об этом 10 ноября рассказало агентство Reuters.

Заключение соглашения с актерами позволило голливудским студиям утвердить обновленный график громких премьер. Так, фильм «Дэдпул 3» студии Marvel выйдет в конце июля, а не в начале мая, как предполагалось первоначально.

Перезапуск «Блейда» выйдет в кинотеатрах в ноябре 2025 года вместо февраля. Премьера фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир» пройдет в феврале 2025-го, а не в июле 2024-го.

Накануне в Американской федерации актеров телевидения и радио сообщили, что актеры Голливуда прекратили длившуюся 118 дней забастовку после достижения предварительного соглашения на $1 млрд. В рамках соглашения федерация заключила сделку «экстраординарного масштаба», которая включает в себя увеличение минимальных выплат и защиту от угроз со стороны искусственного интеллекта (ИИ), а также впервые вводит бонус за участие в потоковом вещании.

Забастовка актеров Голливуда началась 14 июля после безуспешных переговоров об улучшении условий труда. Ее поддержали актеры и сотрудники таких медиакомпаний, как Disney, Amazon, Fox, Sony, Netflix, Paramount, Universal, Warner Bros., и других, которые потребовали социальных гарантий, повышения минимальных зарплат и защиты прав.

Также забастовку из-за низких зарплат проводили с начала мая по конец сентября голливудские сценаристы. Агентство Bloomberg назвало ее крупнейшей за последние 15 лет. Она завершилась 26 сентября достижением соглашения о росте минимальной заработной платы сценаристов, появлении различных бонусов, а также регулировании использования ИИ посредством заключения двусторонних соглашений.