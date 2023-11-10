Военный эксперт назвал причину неспособности ЕС обеспечить Киев снарядами

Ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил «Известиям» 10 ноября, что странам Запада не хватает боеприпасов, чтобы обеспечивать ими Киев.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз, скорее всего, не сможет выполнить обязательства по поставкам Украине 1 млн артиллерийских боеприпасов.

«Не получается, не могут они в отличии от нас <…> То, что было, наверное, выгребли, это самые ходовые — 155-миллиметровые, в остальном для них это не по силам. Им самим не хватает, да и производство еще надо увеличивать не один месяц, для этого нужно гораздо больше. Расход снарядов огромный, поэтому у них нет такой возможности, а им нужно так или иначе иметь какой-то запас у самих», — сказал Дандыкин.

Военный эксперт также отметил, что если Киев не получит снаряды, то это, безусловно, ударит по мощности украинской армии, так как будет гарантирован снарядный голод.

Ранее, 8 ноября, помощник главы агентства США по международному развитию по делам Европы и Евразии Эрин Макки сообщила, что организация исчерпала свои резервы для помощи Украине. По ее словам, с февраля 2022 года агентство выделило на гуманитарную помощь Киеву порядка $2 млрд.

До этого, 5 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос «Известий» о сокращении объемов поддержки и финансирования киевского режима, указала, что Москва предупреждала киевсские власти, что Запад бросит Украину за ненадобностью после использования.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявили российские власти после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.