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Средства ПВО сбили два БПЛА ВСУ над Крымом и еще один над Тульской областью

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Фото: РИА Новости
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью перехватили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Республики Крым, а также уничтожили один беспилотник над Тульской областью. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В течение ночи 10 ноября пресечены попытки совершения киевским режимом террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

О пострадавших и повреждениях информации на данный момент не было.

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Накануне сообщалось, что российские средства ПВО уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова. Попытка ракетной атаки по территории РФ со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) была пресечена примерно в 17:40 мск.

Утром 2 ноября средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над акваторией Черного моря, еще пять были перехвачены над территорией Республики Крым.

Кроме того, 28 октября сообщалось, что российские военные перехватили четыре украинских БПЛА над Орловской областью и два — над Тульской.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

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