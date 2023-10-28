Российские силы ПВО перехватили шесть БПЛА над Орловской и Тульской областями
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Орловской областью и два — над Тульской. Об этом сообщили в субботу, 28 октября, в Минобороны России.
Таким образом пресечена очередная попытка Украины совершить террористическую атаку на территорию РФ.
О пострадавших и повреждениях не сообщается.
Днем ранее средства ПВО РФ сбили украинский БПЛА самолетного типа над Курской областью. В Минобороны уточнили, что попытка киевского режима совершить атаку беспилотником по объектам на территории РФ была пресечена около 19:00. Информации о пострадавших не поступало.
25 октября четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены над Брянским районом силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.