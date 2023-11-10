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«Хогвартс» в Ивантеевке лишили статуса университета

Прокуратура проверила «Университет магии» в Ивантеевке по запросу депутата ГД
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Фото: t.me/ARTolmachev
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Прокуратура Московской области запретила учреждению под вывеской «Международный университет магии и колдовства «Хогвартс» в городе Ивантеевка писать в названии слово «университет». Об этом 9 ноября сообщил депутат Госдумы Александр Толмачев, по обращению которого прокуратура начала проверку.

«Конечно же, никакой это не университет, а контора, которая оказывает консультационные услуги. Там нет никаких настоящих факультетов и быть не может. И образования никакого нет. А кто-то ведь всерьез думал, что идет учиться в университет», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

Также политик отметил, что прокуратура провела проверки в отношении «Хогвартса» по его запросу и предписала владельцам данного заведения, а именно Суликовой Е.С., которая использует псевдоним Алёна Полынь, «к настоящему моменту исправить ошибки» и изменить описание предоставляемых услуг, которые сейчас вводят клиентов в заблуждение.

Кроме того, Толмачев в качестве сравнения с «Хогвартсом» привел блогеров Елену Блиновскую и Аяза Шабутдинова, которые также под видом образовательных курсов продавали непонятные услуги. Политик отметил недопустимость дискредитации системы образования подобным использованием термина «университет» и нелицензированными услугами.

«Елена Блиновская, Аяз Шабутдинов, блогеры и коучи всех мастей, школы успешного успеха, магические университеты, курсы осознанности — кто, что и чему «учит» людей? Есть ли у них всех лицензии на образовательную деятельность?» — написал депутат.

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Полицейские задержали Шабутдинова в Москве 3 ноября. Следователи проверяют его на предмет мошенничества в связи с жалобами на проданные им образовательные курсы. Один из пострадавших Александр Вилюга рассказал «Известиям», что ему удалось через суд вернуть средства, потраченные на курсы Шабутдинова.

Другой заявитель, Вадим Байбула, сказал, что приобрел курс обучения в рассрочку за 316 тыс. рублей. Он хотел отказаться от обучения после нескольких занятий, но ему отказали в возврате средств и потребовали даже платить взносы.

Блогер Елена Блиновская сейчас находится под следствием о делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. 24 октября Замоскворецкий суд Москвы продлил ей еще на три месяца срок домашнего ареста. Суд также сохранил избранные запреты и ограничения.

До этого в ходе расследования дела было арестовано около 50 счетов Блиновской и ее мужа на сумму более 100 млн рублей. Также были заблокированы валютные счета общей суммой более нескольких сотен тысяч долларов, 21 объект недвижимости в столице, Подмосковье и Ярославской области, а также два машиноместа.

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