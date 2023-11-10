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Северный флот получит новый ледовый буксир «Сергей Ушаков»

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Буксир «Сергей Ушаков» проекта 23470 после достройки будет направлен на Северный флот, рассказали источники «Известий» в Минобороны РФ. В настоящее время для него уже подготовлен экипаж. При этом достройка судна продолжается.

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Точное время передачи корабля флоту источники назвать не смогли. При этом собеседники отметили, что судно является важным элементом обеспечения российского военного присутствия в Арктике. Помимо обеспечения плавания оно будет при необходимости заниматься перевозкой материальных запасов в удаленные арктические гарнизоны.

Буксиры проекта 23470 можно назвать судами океанского класса, рассказал «Известиям» военный эксперт, капитан I ранга Василий Дандыкин.

«Он может принимать на палубе вертолеты, у него достаточно большое водоизмещение, чтобы он мог брать на борт много грузов, а значит, выполнять функции судна снабжения. При необходимости он может тушить пожары, эвакуировать корабли», — объяснил он.

По мнению эксперта, буксир будет заниматься обеспечением флота в районе Кольского полуострова — там Гольфстрим и море не замерзает. По Севморпути, где непростая ледовая обстановка, он может ходить в сопровождении ледоколов.

«При необходимости он может участвовать в дальних походах, сопровождая наши боевые корабли. Его характеристики соответствуют таким задачам. Сейчас стараются делать суда вспомогательного флота максимально универсальными, чтобы они могли выполнять комплекс задач», — объяснил Дандыкин.

Суда проекта 23470 строятся на Ярославском судостроительном заводе. Они имеют длину 60,75 м, ширину 15 м, водоизмещение 3,2 тыс. т. Дальность плавания — 3 тыс. миль. Оснащены вертолетной палубой, а также гидравлическим краном грузоподъемностью 20 т.

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