Северный флот получит новый ледовый буксир «Сергей Ушаков»

Буксир «Сергей Ушаков» проекта 23470 после достройки будет направлен на Северный флот, рассказали источники «Известий» в Минобороны РФ. В настоящее время для него уже подготовлен экипаж. При этом достройка судна продолжается.

Точное время передачи корабля флоту источники назвать не смогли. При этом собеседники отметили, что судно является важным элементом обеспечения российского военного присутствия в Арктике. Помимо обеспечения плавания оно будет при необходимости заниматься перевозкой материальных запасов в удаленные арктические гарнизоны.

Буксиры проекта 23470 можно назвать судами океанского класса, рассказал «Известиям» военный эксперт, капитан I ранга Василий Дандыкин.

«Он может принимать на палубе вертолеты, у него достаточно большое водоизмещение, чтобы он мог брать на борт много грузов, а значит, выполнять функции судна снабжения. При необходимости он может тушить пожары, эвакуировать корабли», — объяснил он.

По мнению эксперта, буксир будет заниматься обеспечением флота в районе Кольского полуострова — там Гольфстрим и море не замерзает. По Севморпути, где непростая ледовая обстановка, он может ходить в сопровождении ледоколов.

«При необходимости он может участвовать в дальних походах, сопровождая наши боевые корабли. Его характеристики соответствуют таким задачам. Сейчас стараются делать суда вспомогательного флота максимально универсальными, чтобы они могли выполнять комплекс задач», — объяснил Дандыкин.

Суда проекта 23470 строятся на Ярославском судостроительном заводе. Они имеют длину 60,75 м, ширину 15 м, водоизмещение 3,2 тыс. т. Дальность плавания — 3 тыс. миль. Оснащены вертолетной палубой, а также гидравлическим краном грузоподъемностью 20 т.

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