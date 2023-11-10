Магия цифр: банки обсудили перевод ипотеки в онлайн-пространство

На форуме инновационных финансовых технологий «Финополис», на тематическом круглом столе представители банков, финансовых организаций и агентств недвижимости обсудили перспективы цифровой ипотеки. По словам экспертов, спрос на подобные услуги неуклонно растет: так, по данным банка ДОМ.РФ, число оформленных в электронном формате ипотечных кредитов за год выросло более чем вдвое. О перспективах цифровой ипотеки и проблемах, стоящих перед ней, рассказывают «Известия».

Все в цифру

Вслед за потребительскими кредитами ипотечные займы все активнее переходят в онлайн-формат. Об этом рассказали эксперты рынка на круглом столе «Цифровая ипотека», организованном банком ДОМ.РФ в рамках форума «Финополис». Как рассказал директор подразделения Диджитал банка ДОМ.РФ Олег Комлик, доля оформленных в онлайн-формате ипотечных кредитов в банке ДОМ.РФ за 9 месяцев текущего года составила более 70% от их общего числа. С учетом того, что год назад число ипотечных онлайн-кредитов составляло лишь 33%, за год произошел двукратный рост объема подобных услуг. ДОМ.РФ как ипотечный банк и одновременно оператор льготных ипотечных программ участвовал в развитии цифровых сервисов в обоих этих качествах — и сегодня может оценить достигнутый прогресс.

На сегодня, утверждают эксперты, уже существуют все необходимые технологии, чтобы обеспечить полностью дистанционное оформление ипотечного кредита онлайн. Тем не менее, различные этапы сделки сегодня находятся на разных уровнях цифровизации. Так, оформление заявки на кредит в электронной форме уже стало привычной и отработанной технологией. Клиенту нет необходимости, как еще несколько лет назад, собирать огромный пакет документов и несколько раз обращаться с ними в банк. Достаточно простого заполнения электронной заявки, при этом банк, получив согласие клиента, сам обратится в государственные информационные системы за необходимыми данными на заемщика. Дистанционное совершение сделки также вполне реально — в этом поможет усиленная квалифицированная электронная подпись. А вот оформление закладной до недавнего времени банки с трудом могли перевести в цифру. Тем не менее, и здесь подвижки за последний год заметные невооруженным глазом: если в январе 2023-го банк ДОМ.РФ регистрировал в электронном виде лишь 5% всех закладных, то по итогам III квартала их стало уже около 60%.

«Рынок недвижимости долгое время считался одной из наиболее консервативных сфер, где сделки традиционно заключались только „на бумаге“ и „глаза в глаза“. Это было связано с его спецификой: речь всегда идёт о крупных суммах и долгосрочных финансовых решениях для покупателей. Однако ситуация меняется: развитие цифровых технологий делает процесс покупки недвижимости более прозрачным, удобным и простым. Даже такие традиционно консервативные продукты, как ипотечное кредитование, теперь активно „цифровизируются“. Это открывает новые возможности как для покупателей, так и для всех участников рынка недвижимости», — отметил Олег Комлик.

Своими глазами

По мнению экспертов, собравшихся на круглом столе, цифровизация ипотеки будет развиваться и дальше. Однако скорость этого развития во многом будет зависеть от того, насколько активно банки будут осваивать новые технологии работы. «Ипотека — сложный продукт, и возможность ее оформления в электронном формате напрямую зависит от технологичности банка, — рассказала генеральный директор Банки.ру Динара Юнусова. — Сейчас лишь 7 банков из первой десятки могут выдавать клиентам решение по ипотеке онлайн». Тем не менее, технологическое развитие онлайн-ипотеки продолжается, и прежде всего, в сфере подачи, оценки и одобрения клиентской заявки. Так, в текущем году благодаря новым возможностям по сбору документов через онлайн-сервисы Банки.ру сумели запустить продукт «Ипотека под ключ», в рамках которого сотрудники компании сопровождают клиентов на всем пути сбора и подачи документов на получение ипотечного кредита.

На сегодняшний день наиболее проблемной областью ипотеки с точки зрения перевода в электронный формат остается подбор и оценка недвижимости, утверждают эксперты. И это вполне объяснимо: клиенты хотят получить всю возможную информацию по квартире и редко отказываются от личного визита, а кроме того, выяснить полную юридическую подноготную жилья, особенно на вторичном рынке, не всегда получается исключительно по государственным базам данных онлайн.

«Значительную часть квартир, выставленных в открытую продажу, в реальности практически невозможно купить из-за рисков, всплывающих в процессе изучения вариантов и связанных с разводами, наследственными делами и другими сложностями, — говорит генеральный директор агентства недвижимости «Самолет Плюс» Александр Попов. Поэтому, рассказал он на круглом столе, риелторы по-прежнему должны своими ногами обойти и как следует изучить район, чтобы иметь возможность рассказать клиенту все подробности — от юридического статуса приобретаемого жилья и тонкостей отношений с соседями до особенностей района. Эту работу риелторов фактически невозможно перевести в онлайн.

Однако цифровизация остальной части сделки с использованием ипотечного кредита, считает Попов, сегодня двигается достойными темпами: так, сервис по одобрению кредита многие игроки рынка уже сделали удобным и доступным в цифровой форме, теперь дело за тем, чтобы структурировать весь путь и оптимизировать остальные части электронных сделок — регистрацию и проведение сделки, а также дополнительные сервисы по сопровождению некоторых видов сделок, например, с использованием маткапитала, что на сегодня не такая уж редкость. «Мы должны присоединить цифровой продукт к реальному сектору», — заключил он.

С Поповым согласен и руководитель департамента розничного кредитования «Альфа банка» Артем Иванов. По его мнению, текущее состояние рынка не позволяет риелторам отказываться от проблемных сделок, которых на рынке недвижимости не так уж мало, и поэтому цифровая инфраструктура должна уметь справляться со сделками разного уровня сложности.

Время — деньги

Сегодня самым простым этапом электронной ипотеки, пожалуй, можно назвать процесс оценки и одобрения кредитной заявки. Так, сервис электронного подтверждения доходов и занятости хорошо отработан и используется все активнее: по словам специалистов ДОМ.РФ, только за первое полугодие 2023 года им воспользовались около 10 тысяч клиентов банка. Однако и здесь есть неиспользованные резервы. Так, сейчас, по оценкам экспертов, банки рассматривают заявку на ипотечный кредит и сообщают клиенту решение в течение, в среднем, 3-5 дней, однако, по мнению управляющего директора дивизиона «Домклик» Сбербанка Александра Лобова, это время можно существенно уменьшить.

«В среднем, в простых сделках при покупке недвижимости в новостройках требуется собрать порядка 8 документов, а при сделке на вторичном рынке их может быть вообще двузначное число, — говорит эксперт. — Это очень много. В потребительских кредитах документации меньше, и такой кредит можно оформить за несколько минут. Мне бы хотелось, чтобы и в ипотеке такой механизм работал».