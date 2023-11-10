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Разгрузка сданных: в регионах снижается скорость мобильного интернета

Как операторы решают проблему и связана ли она с развитием сотовой связи в Москве
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Скорость интернета в регионах падает из-за нехватки необходимого оборудования для сотовых сетей. Это путем замеров выяснило агентство TelecomDaily. Но в Москве этот показатель, напротив, растет, так как всё доступное оборудование направляется в столицу, в том числе и из регионов, чтобы минимизировать риски сокращения скорости. Тут сосредоточены федеральные госорганы, крупный бизнес, поэтому необходимо поддерживать качественную связь, а также быстрый доступ в интернет. Субъекты же снабжаются по остаточному принципу, отмечают эксперты. Сократить дисбаланс позволяет использование частот 4G, а в перспективе решить этот вопрос поможет импортозамещение сетевого оборудования, считают специалисты.

Москва резиновая

За год средняя скорость мобильного интернета в Москве выросла более чем на 20% — до 63,2 Мбит/с. В 2022-м этот показатель составлял 51 Мбит/с. При этом в регионах, напротив, наблюдается спад — за пределами столицы она снизилась с 20 Мбит/с до 18,7 Мбит/с. Это выяснило агентство TelecomDaily, специалисты которого в октябре «проехали более 500 км в пределах МКАД», а среднюю скорость по России измеряли с помощью собственного приложения «Мегабитус».

Так, в Москве по средней скорости download (по направлению к абоненту) лидирует «Мегафон» с почти двукратным отрывом — 94,1 Мбит/с. У МТС — 59,7 Мбит/с, у «Билайна» — 59 Мбит/с, у Tele2 — 39,9 Мбит/с, говорится в исследовании. Такие же места операторы занимают и по скорости передачи данных от абонента (upload).

мобильный интернет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Рост скорости в Москве объясняется тем, что в столицу направлены основные инвестиционные потоки операторов. Это крупнейший рынок в стране, и конкуренция заставляет постоянно повышать качество связи, — полагает гендиректор агентства Денис Кусков. — При этом в столице сосредоточены федеральные госорганы, крупный бизнес и вопрос поддержания качественной связи быстрого доступа в интернет — во многом необходимость.

Регионы зачастую снабжают оборудованием, ставшим дефицитным из-за санкций, по остаточному принципу, считает он. По его словам, поддерживать качество связи в регионах специалисты пытаются, расширяя диапазон за счет частот 4G, изначально предназначенных для других радиотехнологий.

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Проблемы с интернетом действительно есть — причем не только в отдаленных регионах, а даже в Подмосковье, подтверждает один из пользователей. Например, сетью крайне неравномерно покрыта ЦКАД, говорит он. Кроме того, постоянное покрытие Горьковской железной дороги одним из операторов прерывается примерно через 100 км от Москвы. Нормальный интернет присутствует лишь в окрестностях крупных станций, а сплошное покрытие возобновляется лишь при подъезде к Нижнему Новгороду, уверяет он.

вышка связи
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Снижение скорости в регионах — следствие того, что дефицит оборудования накладывается на постоянный рост мобильного интернет-трафика, отметил сотрудник компании-партнера нескольких сотовых операторов. Из статданных, опубликованных Минцифры, следует, что за первое полугодие 2023 года мобильный интернет-трафик в РФ составил 19,6 млрд Гб. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го он вырос на 16%.

Скорость мобильного интернета в России находится на стабильном уровне, падения нет, сообщили в Минцифры. В столице скорость растет действительно быстрее, так как это основной рынок для крупнейших операторов, отметили в ведомстве. В Москве сосредоточена основная часть всего оборудования, происходит больше всего рефарминга (перераспределения частотного диапазона в пользу 4G), что также позволяет улучшать качество связи.

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Мы не видим предпосылок для снижения скорости интернета. За два пандемийных года, когда объем мобильного трафика вырос на 70% (из-за выросшей доли видеотрафика), операторы усилили свои сети, был создан достаточный запас прочности, а сейчас мы не наблюдаем такого роста трафика, — подчеркнули в Минцифры.

Стратегия развития отрасли связи до 2035 года предполагает увеличение скорости доступа в интернет за счет вложений операторов в развитие инфраструктуры, а также постепенного перехода на отечественное оборудование, добавили в пресс−службе ведомства.

люди с телефонами
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Регионы на связи

Операторы утверждают, что скорость мобильного интернета в регионах у них не снижается и даже растет.

В «Мегафоне» сообщили что оператор удерживает лидерство по этому показателю как в целом по стране, так и в столице. Это удается в том числе благодаря программе модернизации телеком-инфраструктуры, которая охватывает все округа Москвы, утверждает его представитель. В регионах компания проводит рефарминг, значительно наращиваем покрытие LTE, добавил он.

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— По нашим данным, средняя скорость мобильного интернета растет как в Москве, так и в регионах, — отметил представитель «Вымпелкома». По его словам, в регионах показатели ниже по сравнению с Москвой, но при этом средних значений по стране достаточно для просмотра видео в высоком разрешении и для использования популярных сервисов.

— Кроме скоростных параметров, важный фактор — надежность соединения, и в первую очередь мы делаем ставку именно на этот параметр в работе. Например, надежность сети в Москве выросла в два раза по сравнению с прошлым годом, — уточнил представитель оператора. По его словам, добиться повышения скорости и надежности удалось за счет строительства новых базовых станций, а также рефарминга.

ремонт вышки
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

В Tele2 сообщили, что в столичном регионе скорость мобильного интернета показала небольшой рост, в остальных субъектах страны осталась на уровне прошлого года.

В условиях растущего потребления трафика мы расширяем пропускную способность нашей сети и проводим рефарминг во всех регионах, включая Москву, — переводим 3G частоты UMTS 2100 МГц в стандарт LTE, что увеличивает скорость и емкость сети в среднем на 25–30%, — сказал «Известиям» представитель МТС.

Так или иначе, но в перспективе проблемы с оборудованием и, следовательно, со скоростью мобильного интернета могло бы решить импортозамещение, в первую очередь базовых станций, считает гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. Государство и бизнес работают в этом направлении, однако говорить о том, что на рынке скоро появятся отечественные базовые станции в количестве, достаточном для полного покрытия потребностей операторов, пока преждевременно, полагает он.

В конце прошлого года были заключены долгосрочные форвардные контракты на производство и поставку российских базовых станций — более 70 тыс. штук до 2030-го, рассказали в Минцифры. В конце 2024-го — начале 2025 года первые станции будут установлены на сетях операторов. С 2028-го все новые станции должны быть только отечественными, подчеркнули в ведомстве.

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