Разгрузка сданных: в регионах снижается скорость мобильного интернета

Скорость интернета в регионах падает из-за нехватки необходимого оборудования для сотовых сетей. Это путем замеров выяснило агентство TelecomDaily. Но в Москве этот показатель, напротив, растет, так как всё доступное оборудование направляется в столицу, в том числе и из регионов, чтобы минимизировать риски сокращения скорости. Тут сосредоточены федеральные госорганы, крупный бизнес, поэтому необходимо поддерживать качественную связь, а также быстрый доступ в интернет. Субъекты же снабжаются по остаточному принципу, отмечают эксперты. Сократить дисбаланс позволяет использование частот 4G, а в перспективе решить этот вопрос поможет импортозамещение сетевого оборудования, считают специалисты .

Москва резиновая

За год средняя скорость мобильного интернета в Москве выросла более чем на 20% — до 63,2 Мбит/с . В 2022-м этот показатель составлял 51 Мбит/с. При этом в регионах, напротив, наблюдается спад — за пределами столицы она снизилась с 20 Мбит/с до 18,7 Мбит/с . Это выяснило агентство TelecomDaily, специалисты которого в октябре «проехали более 500 км в пределах МКАД», а среднюю скорость по России измеряли с помощью собственного приложения «Мегабитус».

Так, в Москве по средней скорости download (по направлению к абоненту) лидирует «Мегафон» с почти двукратным отрывом — 94,1 Мбит/с. У МТС — 59,7 Мбит/с, у «Билайна» — 59 Мбит/с, у Tele2 — 39,9 Мбит/с , говорится в исследовании. Такие же места операторы занимают и по скорости передачи данных от абонента (upload).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Рост скорости в Москве объясняется тем, что в столицу направлены основные инвестиционные потоки операторов. Это крупнейший рынок в стране, и конкуренция заставляет постоянно повышать качество связи , — полагает гендиректор агентства Денис Кусков. — При этом в столице сосредоточены федеральные госорганы, крупный бизнес и вопрос поддержания качественной связи быстрого доступа в интернет — во многом необходимость .

Регионы зачастую снабжают оборудованием, ставшим дефицитным из-за санкций, по остаточному принципу , считает он. По его словам, поддерживать качество связи в регионах специалисты пытаются, расширяя диапазон за счет частот 4G, изначально предназначенных для других радиотехнологий .

Проблемы с интернетом действительно есть — причем не только в отдаленных регионах, а даже в Подмосковье, подтверждает один из пользователей . Например, сетью крайне неравномерно покрыта ЦКАД, говорит он. Кроме того, постоянное покрытие Горьковской железной дороги одним из операторов прерывается примерно через 100 км от Москвы. Нормальный интернет присутствует лишь в окрестностях крупных станций, а сплошное покрытие возобновляется лишь при подъезде к Нижнему Новгороду , уверяет он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Снижение скорости в регионах — следствие того, что дефицит оборудования накладывается на постоянный рост мобильного интернет-трафика , отметил сотрудник компании-партнера нескольких сотовых операторов. Из статданных, опубликованных Минцифры, следует, что за первое полугодие 2023 года мобильный интернет-трафик в РФ составил 19,6 млрд Гб. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го он вырос на 16% .

Скорость мобильного интернета в России находится на стабильном уровне, падения нет , сообщили в Минцифры. В столице скорость растет действительно быстрее, так как это основной рынок для крупнейших операторов , отметили в ведомстве. В Москве сосредоточена основная часть всего оборудования, происходит больше всего рефарминга (перераспределения частотного диапазона в пользу 4G), что также позволяет улучшать качество связи .

— Мы не видим предпосылок для снижения скорости интернета. За два пандемийных года, когда объем мобильного трафика вырос на 70% (из-за выросшей доли видеотрафика), операторы усилили свои сети, был создан достаточный запас прочности , а сейчас мы не наблюдаем такого роста трафика, — подчеркнули в Минцифры.

Стратегия развития отрасли связи до 2035 года предполагает увеличение скорости доступа в интернет за счет вложений операторов в развитие инфраструктуры, а также постепенного перехода на отечественное оборудование , добавили в пресс−службе ведомства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Регионы на связи

Операторы утверждают, что скорость мобильного интернета в регионах у них не снижается и даже растет .

В «Мегафоне» сообщили что оператор удерживает лидерство по этому показателю как в целом по стране, так и в столице . Это удается в том числе благодаря программе модернизации телеком-инфраструктуры, которая охватывает все округа Москвы , утверждает его представитель. В регионах компания проводит рефарминг, значительно наращиваем покрытие LTE , добавил он.

— По нашим данным, средняя скорость мобильного интернета растет как в Москве, так и в регионах, — отметил представитель «Вымпелкома». По его словам, в регионах показатели ниже по сравнению с Москвой, но при этом средних значений по стране достаточно для просмотра видео в высоком разрешении и для использования популярных сервисов .

— Кроме скоростных параметров, важный фактор — надежность соединения, и в первую очередь мы делаем ставку именно на этот параметр в работе. Например, надежность сети в Москве выросла в два раза по сравнению с прошлым годом , — уточнил представитель оператора. По его словам, добиться повышения скорости и надежности удалось за счет строительства новых базовых станций, а также рефарминга .

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

В Tele2 сообщили, что в столичном регионе скорость мобильного интернета показала небольшой рост, в остальных субъектах страны осталась на уровне прошлого года .

— В условиях растущего потребления трафика мы расширяем пропускную способность нашей сети и проводим рефарминг во всех регионах, включая Москву , — переводим 3G частоты UMTS 2100 МГц в стандарт LTE, что увеличивает скорость и емкость сети в среднем на 25–30% , — сказал «Известиям» представитель МТС.

Так или иначе, но в перспективе проблемы с оборудованием и, следовательно, со скоростью мобильного интернета могло бы решить импортозамещение, в первую очередь базовых станций , считает гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. Государство и бизнес работают в этом направлении, однако говорить о том, что на рынке скоро появятся отечественные базовые станции в количестве, достаточном для полного покрытия потребностей операторов, пока преждевременно , полагает он.