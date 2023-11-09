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Набиуллина назвала нехватку рабочей силы основной проблемой российской экономики

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Основной проблемой российской экономики в данный момент является дефицит рабочей силы. Об этом 9 ноября заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«И основная проблема — не нехватка денег, а нехватка рабочей силы. Мы это видим, кстати, по опросам предприятий», — сказала она на заседании комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики регулятора в 2024–2026 годах.

Набиуллина подчеркнула, что для предприятий, около 13 тыс. которых принимают участие в опросах ЦБ, эта проблема стоит особенно остро. Она отметила, что реалии экономики России сейчас таковы, что нехватка кадров сильнее всего ощущается в перешагнувших докризисный уровень отраслях, а именно в машиностроении и химической промышленности.

«<...> экономика практически полностью задействовала имеющиеся ресурсы, это касается и рабочих рук, и производственных мощностей», — добавила Набиуллина.

Для дальнейшего роста экономики необходимо повышение производительности труда, заключила глава регулятора.

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Ранее, 4 ноября, Набиуллина в ходе форума-выставки «Россия» в Москве отметила, что российская банковская система сейчас абсолютно здорова. По словам главы регулятора, стране ранее нужно было очищать банковскую систему от слабых кредитных организаций, так как сама система является «кровеносной» в экономике. Она отметила, что регулятор был вынужден отозвать большое число лицензий, оздоровить некоторые банки.

В свою очередь, глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что рост российской экономики в 2023 году составит 2,8%. По его словам, такое значение наблюдается после падения показателей в 2022 году примерно на 2%. Министр подчеркнул, что добиться подобных результатов было сложно, для этого приходилось концентрировать ресурсы и на развитие ключевых отраслей, и на поддержку населения.

До этого, 2 ноября, ЦБ РФ России утвердил цель и принципы своей денежно-кредитной политики (ДКП) на ближайшие три года. В документе на сайте регулятора представили базовый и альтернативные сценарии развития экономики. В нем отмечается, что целью ДКП является защита и обеспечение устойчивости рубля посредством поддержания ценовой стабильности. А целью по инфляции — ее годовой уровень вблизи 4%.

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