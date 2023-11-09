Путин назвал переговоры с Токаевым результативными

Президент РФ Владимир Путин 9 ноября заявил, что переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым прошли в деловом ключе и были весьма результативными.

Он указал на то, что по итогам переговоров поставлены амбициозные цели укрепления стратегического партнерства.

Путин выразил уверенность в том, что Россия и Казахстан смогут решить важные для стран вопросы. Москва и Астана будут укреплять свой суверенитет на международной арене, что является чрезвычайно важным, отметил российский лидер.

Кроме того, президент РФ заявил, что Россия готова идти навстречу Казахстану, чтобы потребности республики в энергоносителях были удовлетворены.

Путин прибыл в Казахстан с официальным визитом 9 ноября для переговоров с президентом страны, подписания в узком и расширенном составах ряда документов, участия в официальном приеме, а также в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.

В ходе визита Путин заявил, что Россия считает Казахстан не просто союзником, а наиболее близким. Он выразил надежду на то, что страны смогут решить важные для них вопросы, несмотря на все сложности текущей ситуации. Токаев же отметил, что считает визит российского лидера успешным.

Еще в конце октября Путин отмечал, что российско-казахстанские отношения находятся на высоком уровне. 7 октября он проводил встречу с Токаевым в «Ново-Огарево». Тогда президент РФ подчеркнул, что визит казахстанского лидера стал знаковым событием.