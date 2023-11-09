В Москве простились с актером «Джентльменов удачи» Яббаровым

В Москве 9 ноября простились с актером Анатолием Яббаровым, который получил известность благодаря роли в фильме «Джентльмены удачи».

Церемония прошла в одной из мечетей столицы. На ней присутствовали родственники и коллеги актера.

По словам близких Яббарова, он был скромным и светлым человеком и всегда притягивал внимание окружающих.

О смерти актера стало известно 8 ноября. Он скончался на 87-м году жизни. Его помощница сообщила, что Яббаров умер из-за проблем с сердцем. По словам медиков, у него произошли левожелудочковая недостаточность и ишемическая кардиомиопатия.

За свою карьеру Яббаров снялся более чем в 20 картинах. Наибольшую известность ему принесли картины «Бег», «Джентльмены удачи», «Два капитана», «Побег из тюрьмы». С 1996 года Яббаров служил в Государственном театре киноактера.

В 2011 году он снимался в сериалах «Фурцева» и «Заложники любви». Также Яббаров написал книги «Стоп! Кина не будет!» и «Кадр шестой, дубль последний».

В 1996 году актер был удостоен звания заслуженного артиста России, а в 2011 году был награжден орденом Дружбы.