На 87-м году жизни скончался Анатолий Яббаров, известный по «Джентльменам удачи»
Советский и российский актер театра и кино Анатолий Яббаров, получивший широкую известность после роли в фильме «Джентльмены удачи», умер на 87-м году жизни. Об этом 8 ноября сообщает Kino-teatr.ru.
По данным портала, артист скончался 6 ноября. Причина его смерти не приводится.
Позднее 8 ноября помощница артиста рассказала, что Яббаров умер из-за проблем с сердцем. По словам медиков, у актера произошли левожелудочковая недостаточность и ишемическая кардиомиопатия. Помощница актера добавила, что лично занимается вопросами похорон Яббарова.
Яббаров был коренным бакинцем, но большую часть жизни прожил в Москве. Он с девства увлекался театром. В кино артисту доставались эпизодические, но запоминающиеся роли, добавляет «Газеты.Ru».
За свою карьеру Яббаров снялся более чем в 20 картинах. Его актерским дебютом стала роль в фильме «Жили-были старик со старухой» 1964 года. Наибольшую известность ему принесли картины «Бег», «Джентльмены удачи», «Два капитана», «Побег из тюрьмы». С 1996 года Яббаров служил в Государственном театре киноактера.
В 2011 году он снимался в сериалах «Фурцева» и «Заложники любви». Он также поставил несколько спектаклей. Среди них был «Щелкунчик и мышиный король» по одноименной сказке Гофмана. Помимо этого, Яббаров написал книги «Стоп! Кина не будет!» и «Кадр шестой, дубль последний».
В 1996 году Яббаров удостоился звания заслуженного артиста России, а в 2011 году был награжден орденом Дружбы.