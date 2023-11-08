Помощница актера «Джентльменов удачи» Яббарова назвала причину его смерти

Советский и российский актер театра и кино Анатолий Яббаров, получивший известность благодаря роли в фильме «Джентльмены удачи», умер из-за проблем с сердцем. Об этом рассказала помощница артиста.

В беседе с ИА «Регнум» в среду, 8 ноября, она отметила, что у Яббарова отказало сердце. По словам медиков, у актера произошла левожелудочковая недостаточность и ишемическая кардиомиопатия. Помощница актера отметила, что у него есть сын и внук, однако они давно живут в другой стране и с ним не общались, его навещал только племянник. Вопросами похорон занимается помощница.

Анатолий Яббаров скончался 6 ноября в возрасте 86 лет. Артист страдал от нескольких заболеваний.

Артист родился в 1937 году в Баку, отмечает Pravda.Ru. В течение нескольких лет работал в Русском драматическом театре имени Пушкина в Ашхабаде. В 1966 году Яббаров окончил ГИТИС, дебютировал в фильме режиссера Григория Чухрая «Жили-были старик со старухой», еще будучи студентом. Позднее Яббаров стал артистом труппы Государственного театра киноактера (сейчас Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова). Там он поставил несколько спектаклей. Среди них был «Щелкунчик и мышиный король» по одноименной сказке Гофмана.

За свою карьеру Яббаров снялся более чем в 20 картинах. Самой запоминающейся для зрителей стала роль Митяя в картине «Джентльмены удачи», отмечает сайт kp.ru. Также он снимался в таких картинах, как «Два капитана» Евгения Карелова, «Совсем пропащий» Георгия Данелия, отмечает телеканал «360». Одна из последних ролей артиста — писатель Константин Федин в сериале «Фурцева». А фильм «Танки брода не ищут» по мотивам эссе Александра Бушкова «Исповедь лейтенанта морской пехоты США», где у Анатолия Яббарова также есть небольшая роль, выйдет на экраны только в 2024 году, уточняет сайт aif.ru.

Помимо этого, Яббаров написал книги «Стоп! Кина не будет!» и «Кадр шестой, дубль последний». Он был удостоен ордена Дружбы и получил звание заслуженного артиста Российской Федерации, сообщает телеканал «Звезда».